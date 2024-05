Watchity is het meest complete ondernemingsvideoplatform voor het creëren van professioneel ogende audiovisuele inhoud en online evenementen met een uitstekende visuele en interactieve ervaring waarmee u zich kunt onderscheiden van de rest, de betrokkenheid van het publiek kunt maximaliseren en de resultaten van uw inhoudsstrategieën kunt verbeteren. Het concurrentievoordeel van Watchity is de unieke en uitgebreide combinatie van datagestuurde mogelijkheden voor evenementen- en contentbeheer, professionele live en on-demand videoproductie, multi-channel web-, intranet- en sociale mediadistributie, en publieksbetrokkenheid en interactiviteit. Watchity biedt specifieke oplossingen voor webinars en interactieve evenementen, streaming op sociale netwerken en video-opname en -montage die het niveau van de inhoud verhogen en deze transformeren in gedenkwaardige ervaringen om meer emoties bij het publiek op te wekken en de merkpositionering te versterken. SOCIAL VIDEO - Produceer inhoud en evenementen voor sociale media: - Eenvoud en snelheid bij de productie en distributie van live-evenementen en audiovisuele inhoud. - TV-achtige video aangepast aan elk sociaal netwerk, met grafieken, scènes, overgangen en nog veel meer. - Multistream over alle sociale media-accounts met aangepaste formaten en onbeperkte capaciteit. - Genereer clips van de live-uitzending en deel ze eenvoudig zonder te wachten tot de uitzending is afgelopen. WEBINARS & EVENTS - Creëer interactieve en professionele webinars en evenementen: - End-to-end beheer van evenementen met landingspagina's, registraties, e-mailautomatisering, interactie en rapportage. - Dynamische, tv-achtige video met grafieken, scènes, overgangen en nog veel meer. - Veilige, gebruiksvriendelijke en interactieve evenementenruimte met bediening voor streaming en weergave in FullHD. - Sluit code in om de evenementenruimte in uw eigen website of portal te integreren en deze volledig aan te passen aan uw merk. CONTENT HUB - Neem video's op, bewerk ze en deel ze voor uw bedrijfsportaal: - Upload uw video's, voeg tags toe, categoriseer ze in collecties, beveilig ze en publiceer ze voor uw publiek. - Neem video's op met uw webcam en bewerk ze om intro's, ondertitels, achtergrondmuziek en meer toe te voegen. - Insluitbare browsergebaseerde videospeler, met adaptieve multibitrate-streaming en geavanceerde kijkbediening. - Videoanalyse om alle informatie over de inhoudsconsumptie van het publiek te ontdekken en te analyseren. Wilt u Watchity gratis testen, vraag dan een gratis proefperiode aan op: https://www.watchity.com/try-for-free/

Website: watchity.com

