EventLive is een alles-in-één livestream-app en platform voor evenementen. Hiermee kunnen gebruikers live gaan met hun smartphones of professionele apparatuur en gasten uitnodigen om deel te nemen vanaf elk apparaat. Het werkt in elk land. Er is geen limiet op het aantal kijkers en de video kan maximaal een jaar on-demand beschikbaar zijn. De app heeft een aantal functies, waaronder de mogelijkheid om de stream te pauzeren en te hervatten, de video te downloaden en er een back-up van te maken, en de evenementenpagina aan te passen met een logo, welkomstbericht en omslagafbeelding of video. EventLive hanteert prijzen per evenement, waarbij kortingen beschikbaar zijn voor het kopen van meerdere evenementen. Er is geen abonnement. Het biedt een geld-terug-garantie en echte menselijke ondersteuning.

Website: eventlive.pro

