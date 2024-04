Je hebt gelijk. Er zijn een aantal geweldige oplossingen voor videoconferenties voor evenementen, denk aan Haia. Het grootste probleem bij online en hybride evenementen is de betrokkenheid van bezoekers, wat leidt tot een slechte gebruikerservaring: het is moeilijk om te navigeren of deel te nemen aan een evenement. Er zijn nog geen evenementenplatformen die dit echt onder de knie hebben. Tot nu toe :) De Haia-oplossing; We richten ons op een gemakkelijke gebruikerservaring, hebben dit vanaf het begin ontworpen en zijn nu het meest gebruiksvriendelijke platform voor online en hybride evenementen. Gastheren kunnen binnen enkele minuten een compleet gevarieerd evenement opzetten, gasten uitnodigen en het zelf laten verlopen - echt waar! We werken zo goed door ons systeem te vereenvoudigen en unieke functies toe te voegen, zoals Haia Stages en portalen voor samenwerking op evenementen.

Website: haia.live

