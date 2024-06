Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

VoIP Business biedt de diensten van het cloudgebaseerde systeem aan en is over de hele wereld beschikbaar. Het biedt de mogelijkheid om oproepen door te schakelen bij VoIP-internetbellen, waarbij slechts één netwerk wordt gebruikt voor het verzenden van gegevens en spraak. Door één netwerk te gebruiken in plaats van twee, worden de gesprekskosten voor de klanten verlaagd. Internetoproepen hebben een breed scala aan verschillende andere functies, waaronder videobellen, doorschakelen en telefonische vergaderingen.

Website: voipbusiness.com

