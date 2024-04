Upflow levert geavanceerde software en betalingstechnologie aan B2B-bedrijven om hun incassoprocessen naar een hoger niveau te tillen en hun cashflows te verbeteren. Upflow-software beheert uw debiteurenadministratie voor u met geautomatiseerde maar gepersonaliseerde workflows en integreert in één klik (letterlijk) met uw bestaande boekhoudsoftware. Krijg sneller en gemakkelijker betaald! Verminder uw betalingsachterstanden met 50%. De functies van Upflow omvatten: * Realtime statistieken over uw uitgaande collectie * Geautomatiseerde en gepersonaliseerde workflows * Betaalportals aangepast aan elke klant Upflow integreert rechtstreeks met verschillende boekhoudoplossingen zoals Quickbooks, Netsuite of Xero en kan ook specifieke API's ontwikkelen. De partnerschappen van Upflow met Stripe en Go Cardless stroomlijnen de betalingen voor uw klanten. Upflow heeft honderden gebruikers over de hele wereld, waaronder Front, Lattice en Productboard, en wordt ondersteund door belangrijke investeerders (YCombinator, eFounders) en toonaangevende fintech-business angels.

Website: upflow.io

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Upflow. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.