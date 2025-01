Interne communicatiesoftware - Populairste apps - Portugal

Socxly

socxo.com

Een primeur in zijn soort: een reeks organische marketingtools voor sociale media waarmee u meer bereik kunt genereren, uw inhoud beter op de media kunt presenteren en uw aandelen kunt volgen en meten. Het is uw alles-in-één toolkit om de links die u deelt om te zetten in Smart Links. Uiteraard kunt u uw links inkorten met Socxly. Maar er zit nog veel meer achter: presenteer beter door te bewerken en te creëren. * Sociale kaarten: gebruikers op sociale media klikken meestal op afbeeldingen in uw bericht. U verliest klikattributie en verkeer door afbeeldingen en links afzonderlijk op sociale media te plaatsen. Met Socxly kunt u uw afbeeldingen plaatsen als klikbare sociale kaarten met uw eigen aangepaste afbeeldingen. * Bezit de links door ze te brandmerken: in plaats van links met generieke domeinen te plaatsen, gebruikt u uw eigen merk, campagne en context met uw eigen domeinen. Bewerk en wijzig de achterste helft van de links om ze relevant te maken voor de shares die u doet. * Magnetiseer uw links naar sites van derden met behulp van CTA-banners: Creëer, plaats en presenteer CTA-banners (call-to-action) op korte links naar inhoud van derden om de zichtbaarheid van uw merk te vergroten en verkeer terug te leiden naar uw website of een landingspagina. * Deel bestanden als links voor uw publiek: Ppts, Excels, Pdfs en meer. Nu kunt u ze delen op sociale media met behulp van een korte link op alle kanalen, waar uw publiek ze kan downloaden. * Organische campagne: maak en publiceer organische campagneposts voor uw gemeenschappen van merkbelanghebbenden en beïnvloeders om deze te delen en te versterken met hun sociale connecties, vanuit hun e-mail of interne campagnepagina's.