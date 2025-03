Software voor onkostenbeheer - Populairste apps - Verenigde Staten

Coupa

Coupa Software is een wereldwijd technologieplatform voor Business Spend Management (BSM). Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Mateo, Californië en kantoren in heel Europa, Latijns-Amerika en Azië-Pacific. Het bedrijf helpt grote bedrijven inzicht te krijgen in en controle te krijgen over het geld en de middelen die binnen hun organisaties worden uitgegeven. Verantwoordelijk voor het pionieren in de categorie Business Spend Management, hun belangrijkste concurrenten op dit gebied zijn onder meer Tradeshift, Ariba, Tipalti en Ivalua, Inc. Het bedrijf werd in 2006 opgericht door Dave Stephens en Noah Eisner. Stephens en Eisner werkten eerder bij Oracle (enterprise inkoopapplicaties). Rob Bernshteyn trad in februari 2009 in dienst bij Coupa als CEO, nadat hij vicepresident Global Product Marketing and Management was geweest bij SuccessFactors, Inc. Scott Thompson, voormalig CEO van Yahoo en PayPal-president, trad in april 2013 toe tot de raad van bestuur van het bedrijf.