E-mailmarketingsoftware - Populairste apps

E-mailmarketingsoftware is een cruciaal hulpmiddel voor bedrijven om hun e-maillijsten samen te stellen en te beheren, deze te segmenteren voor gerichte e-mailcampagnes en tegelijkertijd de interacties met abonnees te monitoren. Deze tools maken het mogelijk om aangepaste e-mails te maken, waarbij gebruik wordt gemaakt van HTML en CSS of gebruiksvriendelijke WYSIWYG-editors. Integratie met Customer Relationship Management (CRM)-software verbetert de voorspellende mogelijkheden van het platform. E-mailmarketing is een typisch kenmerk van marketingautomatiseringstools. In tegenstelling tot uitgebreide automatiseringsoplossingen die verschillende kanalen bestrijken, zijn deze producten specifiek gericht op e-mailmarketing. Voor een gedetailleerde verkenning van de mogelijkheden voor e-mailmarketing binnen marketingautomatiseringsproducten kunnen kopers de categoriepagina Marketing Automation raadplegen.