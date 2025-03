E-commercesoftware - Populairste apps - Vaticaanstad

Webtrends Optimize

webtrends-optimize.com

Wij helpen bedrijven hun online conversies te verhogen, waardoor experimenteren zonder beperkingen mogelijk wordt. Met onze eenvoudige aanpak en marktleidende technologie verbeteren we digitale ervaringen met een absolute focus op de klant, te allen tijde. Onze technologie werd in 2000 gecreëerd en was de eerste test- en targetingoplossing op de markt. Het platform is sindsdien exponentieel gegroeid, en nog sneller sinds de overname van Webtrends Optimize in augustus 2018 door het Britse Accelerate Group Ltd. Alles wat we doen is gericht op het leveren van rendement op de investering van de klant. Bij elke test die we doen, wordt dit gemeten en gerapporteerd. We beschikken over een volledig assortiment test-, analyse- en personalisatietools en -functies. Inclusief AB-, ABN-, MVT- en Split-tests, Social Proof- en Productaanbevelingsengines, Exit Intent-overlays en tal van andere tools. Testen aan de client- of serverzijde is beschikbaar en een selectie SDK's voor optimalisatie van mobiele apps.