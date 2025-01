E-commercesoftware - Populairste apps - Pakistan

SellerApp

SellerApp is een door AI aangedreven e-Commerce Intelligence-platform dat verkopers en detailhandelaren helpt hun potentieel op de grootste mondiale marktplaats: Amazon, te maximaliseren. SellerApp is opgericht in 2017 en maakt gebruik van next-gen optimalisatie- en ML-modellen om bedrijven te helpen de winstgevendheid te vergroten in een eenvoudige SaaS-interface. We combineren data-intelligentie, automatisering en een deskundig team om uw bedrijf te helpen groeien. We streven ernaar onze krachtige algoritmen, marketingtools, middelen en expertise in te zetten om verkopers overal ter wereld de beste marketingoplossingen te bieden. Dit robuuste platform heeft bedrijven geholpen een maandelijkse doelstelling van een omzetstijging van 75% te bereiken, met een stapsgewijze verhoging van de algehele ROI. Het bedrijf zorgt voor leveringen in de VS, Europa, Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, ANZ en het Indiase subcontinent. Voordelen van SellerApp: SellerApp stelt Amazon-verkopers in staat hun volledige potentieel op de Amazon-marktplaats te realiseren. Met het SellerApp-dashboard kunt u in één snelle momentopname de gezondheid van uw account controleren en u informatie geven over uw klanten, hun gedrag en tendensen, maar ook over patronen en trends. Je kunt dieper ingaan op alles wat er met je Amazon-bedrijf gebeurt met behulp van alle andere individuele tools die we aanbieden. Ze helpen u bij het bepalen van uw verkoop- en omzetpotentieel en bij het verkennen en optimaal benutten van alle schaalmogelijkheden die op uw pad komen. U kunt ook diepgaand concurrentieonderzoek uitvoeren en uw prestaties op de Amazon-marktplaats vergelijken met die van hen. Maak gebruik van de trackingtools van SellerApp om te zien wat uw concurrenten van plan zijn, welke zoekwoorden ze gebruiken (omgekeerde ASIN), de winstgevendheid van hun campagnes en meer. U kunt niet alleen uw eigen backend-zoekwoorden optimaliseren, maar ook ontdekken welke back-end-zoekwoorden concurrenten gebruiken en welke zij zouden moeten gebruiken, maar dat niet doen. Dit kan u helpen een leemte op te vullen en de relevantie van uw zoekwoorden te verbeteren. Kenmerken van de VerkoperApp: Productonderzoek Producttracker Productideeën Productinformatie Advertentieoptimalisatie PPC-analyser Amazon Advertising Automations Concurrentieanalyse en intelligentie Lijstoptimalisatie Zakelijke waarschuwingen - BSR, prijs, koopdoos, voorraadniveaus, kaper enz. Bedrijfsrapporten Verkoopdashboard Chrome-plug-in 24*7 trefwoord voor klantenondersteuning Tracker Trefwoordonderzoek Productzoekwoordoptimalisatie Reverse ASIN Amazon MWS Connect Portfolioanalyse Portfolioconsultatie Paginaweergave/sessiematrix Amazon PPC-regels Productkansenscore Welke problemen kan SellerApp oplossen? Verminder het gedoe van het vinden van winnende producten voor uw volgende Amazon-productlancering. Duik diep in de Amazon-gegevens en vind de beste Amazon-producten die zijn gekozen met de best voorgefilterde statistieken. Ontdek eenvoudig met slechts een paar klikken producten die voldoen aan de criteria in uw Amazon-productonderzoekchecklist. Gebruik onze eigen Opportunity Score die aan elk afzonderlijk product wordt toegewezen om het beste te vinden in termen van zes cruciale productstatistieken: vraag, concurrentie, winstmarges, omzetpotentieel, overheadkosten en PIS-index (productinnovatiebereik). Automatiseer en optimaliseer advertenties met de meest geavanceerde PPC-tools. Maak gebruik van op regels gebaseerde algoritmische biedingen en optimaliseer uw advertentiecampagnes op basis van uw bedrijfsdoelen. Gebruik optimalisatie van uitsluitingszoekwoorden, omgekeerde ASIN en backend-optimalisatie om uw beste doelgroep te bereiken. U kunt nu uw gewenste ROI bereiken met de machine learning-engine van SellerApp waarmee u een maximaal acceptabele ACoS kunt instellen op basis van uw campagnedoel. Dit zorgt ervoor dat u niet te veel uitgeeft en uw advertentiebudget leegmaakt. Zorg ervoor dat u op pagina 1 van de Amazon-SERP's komt te staan. Maak aantrekkelijke productvermeldingen met behulp van bruikbare inzichten en gedetailleerde aanbevelingen. Verbeter elke statistiek die cruciaal is voor de A9-algoritmestandaarden, controleer de sterkte van uw zoekwoorden buiten de pagina en meet de SEO-effectiviteit ervan met onze lijstkwaliteitscontrole. Vergelijk uw productvermeldingen met die van de concurrentie om hun strategieën te identificeren en stel LQI-waarschuwingen in om op de hoogte te worden gesteld wanneer er een verandering is in de vermeldingskwaliteit van een product, zodat u altijd op de goede weg bent en niets belangrijks mist. Vind de beste zoekwoorden voor je Amazon-bedrijf met geavanceerd trefwoordonderzoek. Maak gebruik van ons gebruiksvriendelijke dashboard om trefwoorden met een hoog volume en weinig concurrentie te vinden om je productverkoop een boost te geven. Optimaliseer uw productvermelding voor de zoekmachine van Amazon en laat u indexeren op de juiste zoekwoorden. Met een database van meer dan 200 miljoen zoekwoorden kunt u inzichten vinden in korte en lange zoekwoorden met goede CPC-kosten, geschatte bestellingen en een goede relevantie. Gebruik deze zowel in PPC als in vermeldingen om uw winst op Amazon te vergroten.