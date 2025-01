Computerondersteunde vertaalsoftware - Populairste apps - Frans-Polynesië

Lokalise

Lokalise is het snelstgroeiende AI-aangedreven vertaalbeheersysteem met een schone en duidelijke UI/UX en adequate prijzen, waarop duizenden bedrijven over de hele wereld vertrouwen. Als echte multi-platformsoftware stelt Lokalise flexibele teams in staat al hun digitale middelen op één plek te vertalen: web- en mobiele apps, games, andere software, marketing en andere documenten, enzovoort. Lokalise werkt het beste wanneer de KPI's een kortere time-to-market en verlaging van de kosten omvatten, evenals het elimineren van vermoeidheid en frustratie door de automatisering van repetitieve taken. Met Lokalise kunt u: ✓ Verbeter uw inhoud met de genialiteit van AI. Krijg binnen enkele seconden contextbewuste, onberispelijke vertalingen. Vertalen, inkorten, herformuleren, optimaliseren voor SEO en meer. ✓ Vertaal uw lokalisatiebestanden (.xml, .strings, .json, .xliff, enz.). ✓ Vertaal met uw interne team, freelancers, community, partnerbureaus of grotere LSP's. ✓ Krijg onmiddellijke resultaten van machinevertaalmachines (Google, DeepL) ✓ Creëer geavanceerde lokalisatieworkflows met taken en aangepaste vertaalstatussen ✓ Werk samen aan en beheer al uw softwarelokalisatieprojecten op één platform. ✓ Integreer vertaling in de ontwikkelings- en implementatieprocessen. ✓ Zet geautomatiseerde workflows op met behulp van vooraf gedefinieerde aangepaste regels en API, en gebruik webhooks of integreer met andere services (GitHub, Slack, JIRA, Sketch, enz.). ✓ Voeg screenshots toe voor automatische tekstherkenning en matching met de tekstreeksen in uw projecten. ✓ Upload Sketch Artboards naar Lokalise, of wissel screenshots uit tussen Figma of Adobe XD en Lokalise, zodat vertalers aan het werk kunnen gaan voordat de ontwikkeling begint. ✓ Bekijk in realtime een voorbeeld van hoe de vertalingen er in uw web- of mobiele app uit zullen zien (iOS SDK Live Edit Module). ✓ Centraliseer uw vertaalinhoud en deel de werkruimte met product- en marketingteams die de inhoud van verschillende plaatsen kunnen ophalen (GitHub, GitLab, Bitbucket, WordPress, Contentful, Intercom-artikelen en meer) Het belangrijkste publiek van Lokalise bestaat uit ontwikkelaars, project-/product-/lokalisatiemanagers, marketeers, klantenservice, ontwerpers en vertalers: * Ontwikkelaars - Lokalise is gemaakt voor ontwikkelaars, door ontwikkelaars. Als gevolg hiervan kunnen technisch onderlegde teams zien dat onze API, CLI, documentatie en andere tools behoorlijk uitgebreid en intuïtief zijn. * Managers - beheer uw lokalisatieproces en zorg ervoor dat dit continu verloopt. Wijs taken toe aan vertalers, geef contextuele informatie door schermafbeeldingen of opmerkingen toe te voegen voor alle bijdragers. Volg tegelijkertijd hun voortgang vanaf één dashboard. * Marketeers - vereenvoudig en versnel uw lokalisatieproces. Creëer gepersonaliseerde, impactvolle campagnes en start in een mum van tijd uw GTM-plan. * Klantenservice - ondersteun uw klanten in hun moedertaal met realtime chatvertaling en meertalige kennisbankartikelen. Zorg ervoor dat uw helpdesk mondiaal kan opereren. * Vertalers - versnel uw werk en verbeter uw vaardigheden met het meest innovatieve vertaalplatform. Profiteer van talrijke CAT-functies: vertaalgeheugens, in-context-editors, woordenlijsten, functies voor voorvertalen en meer. * Ontwerpers - kunnen ontwerpen in verschillende talen invullen en beoordelen door gebruik te maken van integraties met Sketch, Figma en Adobe XD. Het vroeg in het proces opsporen en oplossen van ontwerpfouten met betrekking tot de pasvorm van vertaalde inhoud bespaart ontwerpers veel kopzorgen en verkort de releasetijden van producten aanzienlijk.