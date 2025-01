Software voor beloningsbeheer - Populairste apps - Verenigde Arabische Emiraten

Dayforce

Dayforce is het wereldwijde mensenplatform voor de moderne beroepsbevolking. Dayforce is een zakelijke HCM-oplossing en combineert salarisadministratie, HR, secundaire arbeidsvoorwaarden, talentmanagement, personeelsbeheer en meer in één enkele cloudapplicatie om het grenzeloze personeelsbestand van vandaag te ondersteunen. Dayforce helpt ervaringen te bieden die organisaties helpen hun volledige personeelspotentieel te ontsluiten en met vertrouwen te opereren, waar ter wereld ze ook actief zijn. Dayforce heeft zijn hoofdkantoor in Toronto, Ontario en Minneapolis, Minnesota en is wereldwijd actief. De merkbelofte van het bedrijf om het werkleven te verbeteren is de toewijding die het bedrijf niet alleen doet aan klanten, maar ook aan zijn eigen mensen en de gemeenschappen waarin Dayforce actief is. Belangrijke productgebieden: · HRIS · Wereldwijde salarisadministratie, on-demand loon · Voordelen · Personeelsbeheer , inclusief tijd- en aanwezigheids- en taakbeheer · Talentverwerving, inclusief werving en onboarding · Talentbeheer, inclusief prestatiebeheer, opvolgingsplanning, compensatiebeheer, betrokkenheidsenquêtes en een geïntegreerd leerbeheersysteem · Geavanceerde rapportage, analyses en dashboards · HR zelf service via de Dayforce mobiele app