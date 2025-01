Software voor zakelijke instant messaging - Populairste apps - Servië

Swit

Swit is de werkhub van elk team die essentiële samenwerkingsactiviteiten op één plek consolideert: taken, chat, doelen, goedkeuringen en integraties met Google Workspace en Microsoft 365. Het is speciaal gebouwd om de verbinding tussen medewerkers te stimuleren waar het telt. Breng uw hele bedrijf samen op een uniform platform dat communicatie, werkbeheer, het volgen van taken, het stellen van doelen en nog veel meer ondersteunt! Swit is flexibel en schaalbaar om te voldoen aan de behoeften van elke organisatie van elke omvang. Sleep e-mails naar kanalen of zet ze om in taakkaarten. Sleep taakkaarten naar kanalen of DM's. Voeg goedkeuringen of OKR's rechtstreeks toe aan taakkaarten. Ontdek waarom Swit geliefd is bij organisaties van elke omvang, van kleine bedrijven tot grote ondernemingen.