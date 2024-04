Wij willen anders zijn. We zijn streamGo gestart om online evenementen beter te maken. Beter voor merken en beter voor bezoekers. Lange tijd zorgden online-evenementen ervoor dat presentatoren meer tijd moesten besteden aan het leren van systemen dan aan het leren van de inhoud ervan. Bezoekers moesten programma's downloaden en installeren om het evenement te kunnen bekijken. Tijdens het evenement vielen video- en audiostreams weg, bufferden en verdwenen helemaal zonder waarschuwing. Eerlijk gezegd was het een puinhoop, en we kunnen het beter doen. Ons doel nu is hetzelfde als toen we begonnen; om merken te helpen hun online evenementenpubliek te betrekken met onze focus op uitstekende klantenservice. streamGo helpt merken als Sony, Pfizer, Retail Week en Speedo hun belangrijkste verhalen te vertellen. Wij helpen u ook graag.

Website: streamgo.events

