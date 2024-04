Meetaway is een virtueel evenementenplatform dat het voor organisatoren van evenementen eenvoudig maakt om hun publiek bij elkaar te brengen, te netwerken en betekenisvolle relaties op te bouwen. Meetaway helpt uw ​​bezoekers de mensen te ontmoeten die ze willen ontmoeten. Bij het opzetten van een evenement kunnen organisatoren matchingcriteria instellen die de doelen van uw evenement en publiek weerspiegelen, en deelnemers kunnen Meetaway ook vertellen wie ze specifiek willen ontmoeten (of willen vermijden). Meetaway gebruikt die informatie, maakt de beste matches en wisselt deelnemers automatisch af voor een reeks één-op-één-gesprekken. De gebruikerservaring is lineair en naadloos en het installatieproces is intuïtief en eenvoudig. Via Meetaway kunt u op zichzelf staande netwerkevenementen organiseren of deze opnemen als onderdeel van een groter virtueel evenement of conferentie. Bezoekers geven er de voorkeur aan om via Meetaway te netwerken boven persoonlijk contact. Ontdek waarom!

