Soul Machines is a leader in the humanization of AI, creating autonomously animated Digital People that empower organizations to reimagine customer experiences in today’s digital worlds and the metaverse. Soul Machines is the only company with a patented Digital Brain and Autonomous Animation technology delivering the full capabilities and goodness of human and machine collaboration in a responsive, relatable and unprecedented way.

Categorieën :

Website: soulmachines.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Soul Machines. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.