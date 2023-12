Pypestream is een Amerikaanse conversationele AI-oplossing voor klantenservice. Het werd in april 2015 opgericht door Richard Smullen, de mede-oprichter van Genesis Media LLC. Pypestream heeft kantoren in New York City en San Francisco. Het werd populair dankzij het Pypestream-berichtenplatform dat bedrijven met consumenten wil verbinden. Elk bedrijfsaccount bevat een "Pype" en "Streams" voor verschillende soorten communicatie. De applicatie maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning om de klantenservice te automatiseren.

Website: pypestream.com

