Meya is a customer experience (CX) automation platform that helps organizations better serve their customers via conversational interfaces on websites, mobile apps and more. Meya’s cloud-based platform reduces operational costs and expands capabilities while creating high quality, personalized customer experiences.

Categorieën :

Website: meya.ai

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Meya. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.