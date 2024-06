SherpaDesk richt zich op wat het belangrijkst is voor professionele dienstverlening: tijd. SherpaDesk is een in de cloud gehoste PSA-oplossing (Professional Service Automation) die kernbedrijfsprocessen in één oplossing integreert. Organisaties kunnen problemen met de klantenservice volgen, factureerbare en niet-factureerbare tijd vastleggen en de volledige winstgevendheid van hun project monitoren. De mobiele applicatie van SherpaDesk is de perfecte oplossing voor elke organisatie die technici in het veld heeft en hun tijd en uitgaven moet registreren.

Categorieën : Business Factureringssoftware

Website: sherpadesk.com

