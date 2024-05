Sendmea is een innovatief online videobeoordelingsplatform dat is ontworpen om bedrijven te helpen de kracht van sociaal bewijs te benutten door middel van getuigenissen van klanten. Door bedrijven in staat te stellen authentieke videorecensies te verzamelen, beheren en presenteren, helpt Sendmea de merkgeloofwaardigheid en het vertrouwen onder potentiële klanten te vergroten. In het huidige digitale tijdperk is sociaal bewijs van onschatbare waarde voor merken. Wanneer potentiële klanten authentieke videogetuigenissen van tevreden klanten zien, is de kans groter dat ze het merk vertrouwen en een aankoop doen. Dit is waar Sendmea in uitblinkt: het biedt een platform voor bedrijven om deze krachtige getuigenissen snel te verzamelen en weer te geven. Het platform biedt een unieke manier om waardevolle feedback te verzamelen, met de mogelijkheid om het beoordelingsformulier aan te passen om specifieke vragen te stellen die relevant zijn voor uw bedrijf. Zodra de videorecensies zijn goedgekeurd, kunnen ze worden weergegeven op de aangepaste beoordelingspagina van het bedrijf en worden gedeeld op sociale media, waardoor het bereik en de geloofwaardigheid van het merk verder worden vergroot.

Website: sendmea.io

