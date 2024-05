Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

De grootste reden waarom online reviews belangrijk zijn voor bedrijven is dat ze uiteindelijk de omzet verhogen door consumenten de informatie te geven die ze nodig hebben om de beslissing te nemen om een ​​product te kopen en FOMO te creëren om de sociale bewijskracht te vergroten. Editorify is een onmisbare app voor winkeleigenaren die hun bedrijf runnen op Shopify, Wix en WooCommerce en hun conversiepercentage willen maximaliseren. Het helpt u om eenvoudig authentieke beoordelingen van meerdere groothandelaren in uw winkel te verzamelen en te importeren om het vertrouwen van klanten te vergroten, de betrokkenheid te maximaliseren, sociaal bewijs op te bouwen en meer omzet te genereren.

Website: editorify.com

