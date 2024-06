ScreenPal (voorheen Screencast-O-Matic) biedt intuïtieve, effectieve tools en services voor het gezamenlijk maken en delen van video's die voor iedereen gemakkelijk te gebruiken zijn, waaronder een schermrecorder, schermopname, video-editor en video-hostingservice. ScreenPal is de essentiële oplossing voor het maken en delen van video's voor iedereen. Het is onze missie om eenvoudig te gebruiken, toegankelijke tools aan te bieden waarmee makers ideeën kunnen vastleggen, kennis kunnen delen, kijkers kunnen betrekken en het begrip kunnen beoordelen via video. ScreenPal wordt vertrouwd door Fortune 100-bedrijven en 98 van de 100 beste universiteiten in de Verenigde Staten, en heeft sinds 2006 een wereldwijde gemeenschap in staat gesteld om meer dan 100 miljoen video's vast te leggen en te delen. De productsuite van ScreenPal omvat intuïtieve desktop- en mobiele apps voor schermopname en videobewerking, plus onze Chrome-extensie voor videoberichten. Met ons veilige, cloudgebaseerde hostingplatform kunnen organisaties van elke omvang inhoud beheren, brandmerken en delen, prestaties volgen met videoanalyses en kijkers betrekken met interactieve video, inclusief ingebedde quizzen, beoordelingen en opiniepeilingen. ScreenPal kan worden geïntegreerd met veelgebruikte leerbeheersystemen en zakelijke tools en biedt SSO-ondersteuning, gebruikers- en licentiebeheer en krachtige privacy- en beveiligingscontroles.

Categorieën : Business Videocommunicatiesoftware

Website: screenpal.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan ScreenPal. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.