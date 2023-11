Slim projectmanagement voor bedrijven die willen uitbreiden. Roll beheert projecten, houdt de tijd bij, stelt taken in en wijst deze toe en stelt u in staat de individuele projectprestaties te zien. Roll is perfect voor creatieve bedrijven, adviesbureaus, digitale bureaus, civiel ingenieurs en andere dienstverlenende bedrijven die de prestaties van hun bedrijf willen begrijpen en beheren.

Website: rollhq.com

