Beheer projecten, werk samen en verbeter de prestaties van uw team. Taken, gesprekken, documenten en tijdregistratie allemaal op één plek. Social Shared is zeer eenvoudig te gebruiken en stelt u in staat de planning en werkdruk te optimaliseren, onproductieve vergaderingen te vermijden, uw documenten te ordenen en uw communicatie met uw klanten en leveranciers te verbeteren. Ook heeft u toegang tot de meest complete tool voor projecttimemanagement en weet u precies hoeveel tijd er nodig is om taken en projecten te plannen.

Website: socialshared.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Social Shared. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.