Refrens ABC is de eenvoudigste manier om leads op één plek vast te leggen, beheren, volgen en converteren. 1. Leg leads automatisch vast met leadcapture- en websitecontactformulieren 2. Beheer leads over meerdere verkooppijplijnen 3. Wijs de juiste leads toe aan de juiste verkoopmanagers en houd hun activiteiten bij 4. Communiceer met leads via e-mail en WhatsApp 5. Ontvang details van verkopers per persoon rapportage en toekomstig omzetpotentieel 6. Verzend offertes, facturen en verkooporders met een paar klikken 7. En nog veel meer dingen om uw verkoopworkflow te vereenvoudigen...

