Readovka-wereld - media met een eigen geschiedenis en visie Ons project werd in 2013 opgericht in de kleine Russische stad Smolensk en werd vrijwel onmiddellijk de belangrijkste nieuwsbron van de regio, die elke lokale bewoner kent en leest. Dankzij de inspanningen van een getalenteerd team bereikte het project in 2018 het federale niveau, en nu heeft het het internationale niveau bereikt. Elke dag onderzoeken Readovka-journalisten het belangrijkste nieuws en brengen dit helder over aan de lezers. Op dit moment overschrijdt de omvang van de Readovka-editie in Rusland alleen in Telegram de 500.000.000 per maand. Dagelijks kijken ruim 15.000.000 mensen naar ons nieuws. Naast het hoofdkanaal in Telegram heeft ons mediabedrijf een officiële website (link hier), groepen en accounts op sociale netwerken en een zich snel ontwikkelend TikTok-profiel. De totale dekking van Readovka bedraagt ​​meer dan 1.000.000.000 views. Nu spreken we ook Engels, zodat het belangrijkste nieuws uit Rusland over de hele wereld bekend is.

Website: readovka.world

