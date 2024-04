Other Perspectives IO

We hebben het product gemaakt om tegemoet te komen aan onze behoefte aan het vinden van virale inhoud van onze concurrenten. Door het gedrag van onze concurrenten op sociale media te benchmarken en te analyseren, zijn we erin geslaagd het recept te vinden om viraal te worden en snel te groeien op Facebook en Instagram. Met behulp van onze tool hebben we de aanwezigheid op sociale media van onze hoofdpagina in minder dan een jaar kunnen laten groeien van 4 miljoen volgers naar 11 miljoen volgers, zonder geld in advertenties te investeren. Ook hebben we door de jaren heen journalisten en motiverende sprekers geholpen virale verhalen te creëren voor hun sociale mediakanalen.

Website: otherperspectives.io

