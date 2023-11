rakumo werkt naadloos samen met Google Workspace in groupware en Salesforce in CRM. Het dekt functies en bedrijfsgebieden af ​​die niet door standaardfuncties alleen gedekt kunnen worden, en kan door iedereen gebruikt en gemakkelijk gebruikt worden. Je kunt bij 1ID de benodigde diensten afnemen en flexibel oplossen zakelijke problemen volgens uw bedrijf. rakumo werkt naadloos samen met de groupware Google Workspace (voorheen G Suite) en de CRM Salesforce. Het omvat functies en zakelijke gebieden die niet alleen door standaardfuncties kunnen worden gedekt, waardoor het voor iedereen gemakkelijk en handig is om te gebruiken. U kunt bij 1ID de diensten afnemen die u nodig heeft en bedrijfsvraagstukken flexibel oplossen, passend bij uw bedrijf.

Website: rakumo.com

