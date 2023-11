Geïmplementeerd door ruim 80.000 bedrijven. Nummer 1 in de jaarlijkse ranglijst van IT-trends gedurende 8 opeenvolgende jaren. Het beschikt over alle functies die nodig zijn voor aanwezigheidsbeheer, inclusief aanwezigheidsbeheer, ploegenbeheer, beheer van betaald verlof en beheer van overuren, en omdat het gratis kan worden gebruikt, worden de kosten en werktijd aanzienlijk verlaagd in vergelijking met urenkaarten.

Website: jobcan.ne.jp

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan ジョブカン. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.