DMM バーチャルオフィス

Beschikbaar vanaf 2.530 yen per maand! Gebaseerd op het concept van ‘kantoor op je smartphone’, bieden wij een handig systeem waarmee je via je smartphone post kunt doorsturen en functies kunt gebruiken die nodig zijn voor op kantoor. We bereiden verschillende diensten voor, zoals het doorsturen van post op dezelfde dag, het huren van vergaderruimtes, privékluisjes, secretariële uitbreiding van de receptie, toevoeging van bedrijfsnaam en registratieondersteuning. Bedrijfsinschrijving is uiteraard ook mogelijk!

Website: virtualoffice.dmm.com

