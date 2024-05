Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Qik Meeting is 's werelds slimste AI-aangedreven app voor uniforme zakelijke communicatie en samenwerking. Het genereert automatisch notulen van elke vergadering en organiseert alle zakelijke communicatiegegevens op één plek, of het werk nu online, persoonlijk of hybride plaatsvindt.

Website: qikmeeting.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Qik Meeting. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.