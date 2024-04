PopSQL is de evolutie van oudere SQL-editors zoals DataGrip, DBeaver en Postico. We bieden een prachtige, moderne SQL-editor voor datagerichte teams die tijd willen besparen, de nauwkeurigheid van gegevens willen verbeteren, nieuwe medewerkers sneller willen inwerken en snel inzichten aan het bedrijf willen leveren. Met PopSQL kunnen gebruikers eenvoudig hun datamodel begrijpen, versiegestuurde SQL schrijven, samenwerken met live aanwezigheid, gegevens visualiseren in grafieken en dashboards, rapporten plannen, resultaten delen en fundamentele zoekopdrachten organiseren voor zoeken en ontdekken. Zelfs als uw team al gebruik maakt van een grote BI-tool, zoals Tableau of Looker, of een mengelmoes van SQL-editors, maakt PopSQL een naadloze samenwerking mogelijk tussen uw SQL-hoofdgebruikers, junior-analisten en zelfs uw minder technische belanghebbenden die hongerig zijn naar data-inzichten. . * Platformonafhankelijke compatibiliteit met macOS, Windows en Linux * Werkt met Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra en meer

