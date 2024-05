Plotch is een AI-gestuurde e-commerce ERP voor kleine bedrijven over de hele wereld. Plotch is een volledig gericht technologieplatform dat automatisering met behulp van AI voor online bedrijven stimuleert en tegemoetkomt aan alle behoeften van een e-commercebedrijf. Plotch brengt alle tools en integraties op een naadloze manier samen. Plotch plaatst ook een AI-laag over alle processen en analyses om automatisering, groei en afhandeling van uitzonderingen mogelijk te maken. Als u een bedrijfseigenaar bent, is dit de eenvoudigste en toch krachtigste e-commercesoftware die beschikbaar is voor e-commerceactiviteiten. Hieronder staan ​​enkele van de belangrijkste voordelen van het gebruik van Plotch: * Eenvoudig - eenvoudig te bedienen * Uitgebreid - alles op één plek * Schaalbaar - eenvoudig schalen Hieronder vindt u oplossingen die beschikbaar zijn in Plotch: A. Lancering e-commerce webwinkel B. Lancering mobiele e-commerce-app C. Lancering van online marktplaatsen D. Lanceer omnichannel offline winkels e. Beheer voorraad

Website: plotch.ai

