Ploomes is het eerste platform dat CRM, procesautomatisering en het genereren van voorstellen combineert. Houd controle over de gehele commerciële operatie, van de gegenereerde lead tot de conversie en loyaliteit ervan, waardoor de werkomgeving van de verkoper wordt verenigd en een 360°-beeld van klanten mogelijk wordt gemaakt. Wij vullen een gat in de markt door de robuustheid van meer traditionele CRM’s te combineren met het gemak van implementatie, gebruik en onderhoud van eenvoudigere CRM’s. Met deze positionering zijn we het grootste Latijns-Amerikaanse CRM-bedrijf geworden, dat klanten als Philips Healthcare, Intelbras, Grupo Moura en Unimed bedient.

Website: ploomes.com

