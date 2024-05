Pitch Avatar is een door AI aangedreven oplossing voor effectieve bedrijfspresentaties en levering van inhoud. U kunt eenvoudig uw verkooppresentaties, productdemo's, marketing, training en andere inhoud delen en conversies genereren. Upload gewoon uw presentatie, genereer er een script voor in elke taal, voeg voice-over toe of maak een video-avatar. Genereer een gepersonaliseerde link en stuur deze naar uw contactpersoon. De luisteraar kan u uitnodigen door op de knop 'Presentator bellen' te klikken of een vergadering met u inplannen, via een link rechtstreeks naar uw agenda. Aan het einde van elke sessie krijgt u gedetailleerde analyses van de interactie van de luisteraar met dia's.

Website: pitchavatar.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Pitch Avatar. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.