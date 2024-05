Het abonnementsplatform van Ordergroove helpt innovatieve merken en retailers bij het opbouwen van duurzame, zeer winstgevende relaties met hun klanten door eenmalige aankopen om te zetten in terugkerende transacties. Snelgroeiende merken als Dollar Shave Club, The Honest Company en OLLY vertrouwen op het flexibele abonnementsplatform, AI en ongeëvenaarde consumentenexpertise van Ordergroove om hun terugkerende omzetrelaties op te bouwen en te stimuleren. Ordergroove is platformonafhankelijk en kan naadloos worden geïntegreerd met alle toonaangevende e-commerceplatforms, waaronder Shopify, Shopify Plus, BigCommerce, Salesforce Commerce Cloud en Magento.

Website: ordergroove.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Ordergroove. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.