Nuclino is cloudgebaseerde software voor teamsamenwerking waarmee teams in realtime kunnen samenwerken en informatie kunnen delen. Het werd in 2015 opgericht in München, Duitsland. Enkele opvallende kenmerken zijn onder meer een WYSIWYG collaboratieve real-time editor en een visuele weergave van de kennis van een team in een grafiek. Naast de webgebaseerde en desktopapplicatie lanceerde Nuclino in 2018 een gratis mobiele app voor Android en iOS.

Website: nuclino.com

