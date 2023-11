Newcastle Permanent Building Society is een Australische financiële instelling met hoofdkantoor in Newcastle, New South Wales, Australië. Het werd in 1903 opgericht door een groep gelijkgestemde individuen die gezinnen wilden helpen bij de aankoop van hun eigen huis.

Website: newcastlepermanent.com.au

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Newcastle Permanent. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.