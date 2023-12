N26 (tot juli 2016 bekend als nummer 26) is een Duitse neobank met hoofdkantoor in Berlijn, Duitsland. Momenteel biedt N26 haar diensten aan in verschillende lidstaten van de Single Euro Payments Area (SEPA) en in de Verenigde Staten. De activiteiten in het Verenigd Koninkrijk zijn sinds april 2020 opgeschort vanwege de onzekerheden als gevolg van de Brexit.

Website: n26.com

