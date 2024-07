Myko Ai is een conversatie-AI-tool die is gebouwd om al uw vragen van uw verkoopteam binnen enkele seconden te beantwoorden. Verbinding maken met systemen zoals Salesforce, Hubspot en Snowflake - Myko is een zakelijke analysetool in natuurlijke taal, ontworpen om bedrijfseigenaren te helpen antwoord op hun vragen te krijgen zonder dat SQL of code vereist is. Voor gebruikers van Business Intelligence kunt u de belangrijkste termen en definities van uw organisatie definiëren en samenstellen om de statistieken voor alle gebruikers te standaardiseren. Genereer meer omzet door de gegevens tussen uw dashboards bloot te leggen.

Website: myko.ai

