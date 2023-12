Mint.com is een gratis, webgebaseerde dienst voor persoonlijk financieel beheer voor de VS en Canada, gemaakt door Aaron Patzer. Mint zorgde oorspronkelijk voor accountaggregatie via een deal met Yodlee, maar is sindsdien overgestapt op het gebruik van Intuit om verbinding te maken met accounts. Met de primaire service van Mint kunnen gebruikers bank-, creditcard-, investerings- en leningsaldi en -transacties volgen via één enkele gebruikersinterface, evenals budgetten creëren en financiële doelen stellen. In 2009 werd Mint overgenomen door Intuit, de makers van Quicken en TurboTax. Sinds 2010 beweert Mint.com contact te hebben met meer dan 16.000 Amerikaanse en Canadese financiële instellingen en meer dan 17 miljoen individuele financiële rekeningen te ondersteunen. Vanaf november 2013 beweerde Mint.com meer dan 10 miljoen gebruikers te hebben. In 2016 beweerde Mint.com meer dan 20 miljoen gebruikers te hebben.

Website: intuit.com

