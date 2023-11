Microsoft Kaizala is een mobiele app en service die is ontworpen voor grote groepscommunicatie en werkbeheer. Kaizala maakt het gemakkelijk om werk te verbinden en te coördineren met uw gehele waardeketen, inclusief buitendienstmedewerkers, leveranciers, partners en klanten, waar ze zich ook bevinden. Met Kaizala wijst u efficiënt taken toe en volgt u deze, of verzamelt u gegevens voor individuen of grote groepen, zelfs als deze zich niet binnen uw organisatie bevinden.

Website: microsoft.com

