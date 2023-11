Groupeasy lost de algemene communicatie-, organisatie- en planningsproblemen op waarmee elk type groep te maken heeft met krachtige, ongecompliceerde software die precies de juiste hoeveelheid processen en structuur bevat, waardoor personeel, leiders en groepsleden meer mogelijkheden krijgen. Groupeasy is een alles-in-één webgebaseerd platform dat toegankelijk, privacygericht (geen advertenties) en gemeenschapsgericht is. Wij zijn het productiviteitsinstrument voor groepen die in de loop van de tijd blijven bestaan, streven naar groei en mensen verbinden met een gemeenschappelijk doel.

