I, Librarian is een online service die uw verzameling PDF-papieren en kantoordocumenten organiseert. Het biedt veel extra functies voor studenten en onderzoeksgroepen, zowel in de industrie als in de academische wereld. Het is een referentiemanager, PDF-manager en organisator gericht op samenwerking tussen privégroepen.

Website: i-librarian.net

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan I, Librarian. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.