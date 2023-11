ProQuest RefWorks

De RefWorks® referentiemanager is perfect voor instellingen die willen dat studenten en onderzoekers betere, nauwkeurigere artikelen produceren. RefWorks vereenvoudigt het proces van onderzoek, samenwerking, gegevensorganisatie en schrijven door een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel te bieden voor citatie, bibliografie en referentiebeheer. RefWorks biedt 24 uur per dag ondersteuning en stelt bibliotheekbeheerders in staat om institutionele referentielijststijlen te definiëren en het gebruik binnen de instelling te analyseren.

