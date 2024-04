MENU TIGER is online menusoftware zonder code. De QR-codemenu-oplossing is ontworpen om de dagelijkse activiteiten van uw bedrijf te verbeteren. Het enige wat uw gasten hoeven te doen is de QR-code scannen, hun bestelling plaatsen en betalen met hun mobiele apparaat. Ontwerp uw voor mobiel geoptimaliseerde online menu, restaurantwebsite en uw tafelspecifieke QR-codemenu's. Beheer meerdere winkels in één account om eenvoudig verkopen, gasten en kosten bij te houden. Begin met het aannemen van commissievrije bestellingen voor diners en integreer contactloze betalingsopties PayPal en Stripe (Google Pay en Apple Pay). Voer promoties uit op uw online menu om uw gasteninkomsten te vergroten. Vergroot uw online aanwezigheid door uw aangepaste website op uw sociale media te delen. Verzamel klantfeedback en bestelgeschiedenis om uw services te verbeteren. MENU TIGER wordt u aangeboden door QRTIGER, een van de toonaangevende online QR-codegeneratoren die wordt gebruikt door merken als Hilton, Hyatt, Ritz Carlton, Sodexo, AMAN en andere bedrijven in 147 landen.

Website: menu.qrcode-tiger.com

