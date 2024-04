Marvia is een SaaS-gebaseerd lokaal marketingautomatiseringsplatform. Deze software vereenvoudigt elk aspect van gedistribueerde marketing en stelt organisaties in staat hun marketingmateriaal centraal te beheren en deze op lokaal niveau aan te passen en te publiceren. Organiseer, pas en distribueer uw marketinginhoud eenvoudig en maximaliseer de resultaten met Marvia. Marvia biedt een uitgebreide totaaloplossing waarmee organisaties merkmaterialen naadloos over hun hele netwerk kunnen organiseren, aanpassen en distribueren. Uitgerust met een reeks krachtige functies, waaronder een Digital Asset Management (DAM)-systeem, dynamische sjablonen, een marketingwinkel en de onlangs gelanceerde Template Studio, stroomlijnt Marvia repetitieve taken en levert het merken aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen op. Marvia is de keuze voor tal van gewaardeerde merken in meer dan 90 landen, zoals Domino's Pizza, KidStrong, Steve Madden, ZEISS, Pedego, Boston Pizza en Toyota.

Website: getmarvia.com

