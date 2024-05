Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

LoopUp is een premium oplossing voor telefonische vergaderingen waarmee u eenvoudig hoogwaardige vergaderingen op afstand kunt organiseren en tegelijkertijd de beveiliging biedt die zakelijke gebruikers nodig hebben. Geen opleiding vereist. Meer dan 7.000 bedrijven over de hele wereld vertrouwen op LoopUp voor hun belangrijke vergaderingen op afstand, van dagelijkse telefonische vergaderingen tot goed zichtbare evenementen. Klanten zijn onder meer Travelex, Kia Motors America, Clifford Chance en BMJ. Wij assisteren onze klantenbasis vanuit 17 locaties over de hele wereld.

