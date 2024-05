LOGYTalks is een alles-in-één virtueel vergaderplatform dat bedoeld is om professionals uit verschillende vakgebieden samen te brengen om een ​​boeiende mogelijkheid te creëren voor alle bedrijfseigenaren om beter zichtbaar te zijn en dat is door verticaal te communiceren met showcasers, bedrijfseigenaren en individuen die mogelijk geïnteresseerd zijn in het vakgebied van uw bedrijf.

Website: logytalks.com

