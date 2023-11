Padlet is een digitaal canvas waarmee je prachtige projecten kunt creëren die je gemakkelijk kunt delen en waaraan je gemakkelijk kunt samenwerken. Het werkt als een stuk papier. We geven je een lege pagina - een padlet - en je kunt erop zetten wat je maar wilt. Sleep een video in, neem een ​​interview op, maak een selfie, schrijf je eigen tekstberichten of upload enkele documenten, en voilà! Er wordt een padlet geboren. Maak het nog mooier door aangepaste achtergronden en thema's te kiezen. Padlet verschilt van andere blogtools en inspiratieborden omdat het flexibel is. Maak een boodschappenlijstje, een Venn-diagram, een discussiebord, een groepswenskaart, een portfolio of een bedrijfsplan, allemaal in één app. Padlets worden gebruikt door docenten, studenten, professionals en individuen van alle leeftijden over de hele wereld en kunnen selectief worden gedeeld en bewerkt door meerdere bijdragers.

Website: padlet.com

